Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 7:34 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി.
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പി.എച്ച്.ഡി വിജ്ഞാപനം

    മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയുടെ 2025 വര്‍ഷത്തെ (ഡിസംബര്‍ സെഷന്‍) പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനത്തിനായി ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. https://researchonline.mgu.ac.in/login എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം.

    പരീക്ഷാ തീയതി

    നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (2014 മുതല്‍ 2016 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ്, 2013 അഡ്മിഷന്‍ അവസാന സ്പെഷ്യല്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ്) നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബിഎസ്.സി സൈബര്‍ ഫോറന്‍സിക്ക് (2018 അഡ്മിഷന്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2014 മുതല്‍ 2017 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ്) ഓഗസ്റ്റ് 2025 പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി 18 മുതല്‍ നടക്കും.

    വൈവ വോസി

    എം.കോം അവസാന സ്പെഷ്യല്‍ മെഴ്സി ചാന്‍സ് (2001ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷനുകള്‍ റഗുലര്‍) (2002ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷനുകള്‍ പ്രൈവറ്റ്) സെമസ്റ്റര്‍/ആനുവല്‍ സ്കീം ജനുവരി 2025 വൈവ വോസി പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി ആറിന് ആലുവ യു.സി കോളജില്‍ നടക്കും.

    പ്രാക്ടിക്കല്‍

    ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്സി സുവോളജി (2025 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീ അപ്പിയറന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്‍സ്) ഡിസംബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ജനുവരി 30, ഫെബ്രുവരി നാല്, ഒമ്പതു തീയതികളിലായി നടക്കും. ടൈം ടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

