    Posted On
    6 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 8:01 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    പ്രാക്ടിക്കല്‍

    കോട്ടയം: എം.ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി ക്ലിനിക്കല്‍ ന്യൂട്രിഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറ്റെറ്റിക്സ് (സി.എസ്.എസ്) (2025 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഡിസംബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 23ന് നടക്കും. ടൈം ടേബിള്‍ വെബ് സൈറ്റില്‍.

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.ബി.സി.എസ്) ബിഎ മ്യൂസിക്ക് (വയലിന്‍/മൃദംഗം), മദ്ദളം (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2017 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി എട്ടിന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്‍.എല്‍.വി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്ക് ആന്‍ഡ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ നടക്കും. ടൈം ടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.ബി.സി.എസ്) ബിഎ കഥകളി ചെണ്ട (കോംപ്ലിമെന്‍ററി) (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2017 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി ഒമ്പതിന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്‍.എല്‍.വി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്ക് ആന്‍ഡ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ നടക്കും. ടൈം ടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

    പരീക്ഷാ ഫലം

    രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ ഹിസ്റ്ററി ആന്‍ഡ് എംഎ ആന്ത്രപ്പോളജി (സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ് ഫാക്കല്‍റ്റി) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ജനുവരി 18 വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാം.

