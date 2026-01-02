Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:07 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കാലിക്കറ്റ്
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ വി​വി​ധ യു.​ജി., സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ ആ​ന്റ് ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സി​ലെ ബി.​ടി.​എ. (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) ഏ​പ്രി​ൽ 2026 റ​ഗു​ല​ർ / സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ ജ​നു​വ​രി 20 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 23 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​രീ​ക്ഷ

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​ബി.​എ (CCSS PG - 2021, 2022 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി ആ​റി​ന് തു​ട​ങ്ങും.

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ( 2022 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ ) എം.​എ., എം.​എ​സ് സി., ​എം.​എ​സ് സി. ​മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ത് ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്, എം.​എ​സ് സി. ​ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ്, എം. ​എ​സ് സി. ​ബ​യോ​ള​ജി, എം.​എ. ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, എം.​എ. ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, എം.​എ. ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്സ്, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യൂ., ( 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം ) എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യൂ. ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 2025 റ​ഗു​ല​ർ / സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​തു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മ​പ്ര​കാ​രം ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് തു​ട​ങ്ങും.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​പി.​എ​ഡ് (2021 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) ന​വം​ബ​ർ 2025 റ​ഗു​ല​ർ / സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 28 ന് ​തു​ട​ങ്ങും. വി​ശ​ദ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    വൈ​വ

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം. എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി. ഹോ​ണേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ച്ച് 2025 റ​ഗു​ല​ർ പ്രൊ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും വൈ​വ​യും ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് തു​ട​ങ്ങും. കേ​ന്ദ്രം : 1. കെ.​എം.​സി.​ടി. ലോ ​കോ​ള​ജ് - കു​റ്റി​പ്പു​റം, 2. നെ​ഹ്‌​റു അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് ലോ - ​ല​ക്കി​ടി പാ​ല​ക്കാ​ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareereducationUniversity newscalicut university
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X