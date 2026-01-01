Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 7:58 AM IST

    സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    education news
    cancel
    Listen to this Article

    എം.ജി

    പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ (2025 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ജനുവരി മൂന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ജനുവരി അഞ്ചുവരെയും സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ജനുവരി ആറുവരെയും സ്വീകരിക്കും.

    പരീക്ഷ തീയതി

    അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 19 മുതല്‍ നടക്കും.

    പരീക്ഷാഫലം

    ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ സോഷ്യോളജി പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ (2024 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2023 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) മേയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    ഗ്ലോബല്‍ പെര്‍സ്പെക്ടിവ്സ് ലക്ചര്‍

    മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇന്‍റര്‍യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച് ആന്‍ഡ് സൂപ്പര്‍ സ്പെഷാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല്‍ (IUCBR & SSH), കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സിലുമായി (KSHEC) സഹകരിച്ച്, ബ്രെയിന്‍ ഗെയിന്‍ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്ലോബല്‍ പെര്‍സ്പെക്ടിവ്സ് ലക്ചര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:University newsAnnouncementsMG University
    News Summary - University News
    Similar News
    Next Story
    X