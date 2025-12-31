Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:56 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Listen to this Article

    കാലിക്കറ്റ്

    അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം

    തേഞ്ഞിപ്പലം: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കോ​സ്റ്റ്യൂം ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​നി​ങ്ങി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ഭി​മു​ഖ തീ​യ​തി: ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ച്. സ​മ​യം: രാ​വി​ലെ 11.30. ഫോ​ൺ: 0494 2400540.

    ക​രാ​ർ നി​യ​മ​നം

    ഡ്രൈ​വ​ർ-​കം-​ഓ​ഫി​സ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് (ലൈ​റ്റ് മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ) ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ വി​ജ്ഞാ​പ​നം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ https://www.uoc.ac.in

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​ആ​ർ​ക് സ​സ്‌​റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ആ​ർ​കി​ടെ​ക്ച​ർ (2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

