Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 8:30 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കാലിക്കറ്റ്

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    തേഞ്ഞിപ്പലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ല്‍.​എ​ല്‍.​എം വി​ത് ക്രി​മി​ന​ല്‍ ലോ ​ആ​ന്റ് കോ​ണ്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ണ​ല്‍ ലോ (​ഡ​ബി​ള്‍ സ്‌​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​ന്‍) ജൂ​ണ്‍ 2025 റ​ഗു​ല​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ടി.​എ ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025 റ​ഗു​ല​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദൂ​ര​വി​ഭാ​ഗം നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​കോം., ബി.​ബി.​എ. (2011 മു​ത​ല്‍ 2013 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2021 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റ​ഗു​ല​ര്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ന് ജ​നു​വ​രി 11 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി. ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 റ​ഗു​ല​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദൂ​ര​വി​ഭാ​ഗം ബി.​എ., ബി.​എ. അ​ഫ്‌​സ​ല്‍ ഉ​ല്‍ ഉ​ല​മ, ബി.​എ. മ​ള്‍ട്ടി​മീ​ഡി​യ (2014 മു​ത​ല്‍ 2016 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ഒ​റ്റ​ത്ത​ണ​വ​ണ റ​ഗു​ല​ര്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ന് 26 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​പി.​ഇ.​എ​സ്. (ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ്) റ​ഗു​ല​ര്‍, സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ലി​ങ്ക് ജ​നു​വ​രി ആ​റ് വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Exam ResultsUniversity newsCalicut University NewsEducation News
    News Summary - University news
    Similar News
    Next Story
    X