സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എല്.എല്.എം വിത് ക്രിമിനല് ലോ ആന്റ് കോണ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല് ലോ (ഡബിള് സ്പെഷലൈസേഷന്) ജൂണ് 2025 റഗുലര് പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.ടി.എ ഏപ്രില് 2025 റഗുലര് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
വിദൂരവിഭാഗം നാലാം സെമസ്റ്റര് ബി.കോം., ബി.ബി.എ. (2011 മുതല് 2013 വരെ പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബര് 2021 ഒറ്റത്തവണ റഗുലര് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിന് ജനുവരി 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി. നവംബര് 2025 റഗുലര് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
വിദൂരവിഭാഗം ബി.എ., ബി.എ. അഫ്സല് ഉല് ഉലമ, ബി.എ. മള്ട്ടിമീഡിയ (2014 മുതല് 2016 വരെ പ്രവേശനം) ഒറ്റത്തണവണ റഗുലര് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിന് 26 മുതല് ജനുവരി 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബി.പി.ഇ.എസ്. (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്) റഗുലര്, സപ്ലിമെന്ററി ഏപ്രില് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനുള്ള ലിങ്ക് ജനുവരി ആറ് വരെ ലഭ്യമാകും.
