സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
ഡിപ്ലോമ
സെന്റര് ഫോര് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ(ഐയുസിഡിഎസ്) ഡിപ്ലോമ ഇന് പാലിയേറ്റീവ് കെയര് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്ലസ് ടൂ അല്ലെങ്കില് തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫോണ്-8547165178, ഇമെയില്-iucdsmgu@mgu.ac.in
പ്രാക്ടിക്കല്
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എംഎച്ച്എം (സിഎസ്എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) നവംബര് 2025 ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് 15 മുതല് സൂര്യനെല്ലി, മൗണ്ട് റോയല് കോളേജില് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
പ്രൊഫ.സ്കറിയ സക്കറിയ സ്മാരക പ്രഭാഷണം
സര്വകലാശാല ഇന്റർ-യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ , സ്കറിയ സക്കറിയ ഫൗണ്ടേഷൻ, താപസം (അസോസിയേഷൻ ഫോർ കംപാരറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ്) എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫ. സ്കറിയ സക്കറിയ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഡിസംബർ 15ന് രാവിലെ 10:30 ന് നടക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എഡിൻബർഗിലെ ഡോ. മഹ്മൂദ് കൂരിയ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register