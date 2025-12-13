Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 7:38 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    ഡി​പ്ലോ​മ

    സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ(​ഐ​യു​സി​ഡി​എ​സ്) ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ര്‍ കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. പ്ല​സ് ടൂ ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ത​ത്തു​ല്യ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍-8547165178, ഇ​മെ​യി​ല്‍-iucdsmgu@mgu.ac.in

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​ച്ച്എം (സി​എ​സ്എ​സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 ന്‍റെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ 15 മു​ത​ല്‍ സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി, മൗ​ണ്ട് റോ​യ​ല്‍ കോ​ളേ​ജി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ്രൊ​ഫ.​സ്ക​റി​യ സ​ക്ക​റി​യ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​ന്റ​ർ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ , സ്ക​റി​യ സ​ക്ക​റി​യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, താ​പ​സം (അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ കം​പാ​ര​റ്റീ​വ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രൊ​ഫ. സ്ക​റി​യ സ​ക്ക​റി​യ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​രാ​വി​ലെ 10:30 ന് ​ന​ട​ക്കും. യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് എ​ഡി​ൻ​ബ​ർ​ഗി​ലെ ഡോ. ​മ​ഹ്മൂ​ദ് കൂ​രി​യ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:universitiesMG UniversityEducation News
    News Summary - university news
