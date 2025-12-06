Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    6 Dec 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 8:01 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല പ്രോ​ഗ്രാം

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ര്‍ അ​പ്ലൈ​ഡ് ഷോ​ര്‍ട്ട് ടേം ​പ്രോ​ഗ്രാം​സ് (ഡാ​സ്പ്) ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ ബേ​ക്ക​റി ആ​ന്‍ഡ് ക​ണ്‍ഫെ​ക്ഷ​ണ​റി ആ​ര്‍ട്സ് (യോ​ഗ്യ​ത-​പ്ല​സ് ടു) ​ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചു വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ www.dasp.mgu.ac.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍. ഇ​മെ​യി​ല്‍: dasp@mgu.ac.in ഫോ​ണ്‍ -8078786798, 0481 2733292

    പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (പ​ഴ​യ സ്കീം- 2017 ​മു​ത​ല്‍ 2019 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2014 മു​ത​ല്‍ 2016 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​ജി​സി​എ​സ്എ​സ്) എം.​എ​സ് സി ​കെ​മി​സ്ട്രി (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മെ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ത്രി​വ​ത്സ​ര ഏ​കീ​കൃ​ത എ​ല്‍എ​ല്‍ബി (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍ സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഒ​ന്‍പ​താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി​എ, ബി​ബി​എ എ​ല്‍എ​ല്‍ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​എ​സ് സി ​ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മോ​ഡ​ല്‍ 3 (സി​ബി​സി​എ​സ്) (പു​തി​യ സ്കീം-2023 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025ന്‍റെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 10 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    Girl in a jacket

