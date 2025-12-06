സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കോട്ടയം: മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്വകലാശാലയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോര് അപ്ലൈഡ് ഷോര്ട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാംസ് (ഡാസ്പ്) നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇന് ബേക്കറി ആന്ഡ് കണ്ഫെക്ഷണറി ആര്ട്സ് (യോഗ്യത-പ്ലസ് ടു) ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് ജനുവരി അഞ്ചു വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് www.dasp.mgu.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്. ഇമെയില്: dasp@mgu.ac.in ഫോണ് -8078786798, 0481 2733292
പരീക്ഷാ തീയതി
എട്ടാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (പഴയ സ്കീം- 2017 മുതല് 2019 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2014 മുതല് 2016 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ജനുവരി ഏഴു മുതല് നടക്കും.
പരീക്ഷാഫലം
നാലാം സെമസ്റ്റര് (പിജിസിഎസ്എസ്) എം.എസ് സി കെമിസ്ട്രി (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) മെയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഡിസംബര് 19 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര ഏകീകൃത എല്എല്ബി (2022 അഡ്മിഷന് റഗുലര് സ്പെഷ്യല് സപ്ലിമെന്ററി) സെപ്റ്റംബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഡിസംബര് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്പതാം സെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഎ, ബിബിഎ എല്എല്ബി (ഓണേഴ്സ്) (2020 അഡ്മിഷന് റഗുലര് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷ്യല് സപ്ലിമെന്ററി) സെപ്റ്റംബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഡിസംബര് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രാക്ടിക്കല്
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബിഎസ് സി ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മോഡല് 3 (സിബിസിഎസ്) (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2025ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് 10 മുതല് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
