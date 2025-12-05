Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:27 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി
    Mahatma Gandhi University
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​ആ​ര്‍ക്ക് (2014 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചു​മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ നാ​ലു​വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം.​ബി.​എ (2015ന് ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴു​വ​രെ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടു​വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ഫൈ​നോ​ടെ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​വോ​ക്ക് അ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന്‍ (പു​തി​യ സ്കീം-2023 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മേ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 2025ന്‍റെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍

