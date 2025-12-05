സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷ തീയതി
നാലാം സെമസ്റ്റര് ബി.ആര്ക്ക് (2014 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് ജനുവരി അഞ്ചുമുതല് നടക്കും.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നുമുതല് നാലുവരെ സെമസ്റ്ററുകള് എം.ബി.എ (2015ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷനുകള്) പരീക്ഷകള്ക്ക് ജനുവരി ഏഴുവരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ജനുവരി എട്ടുവരെയും സൂപ്പര്ഫൈനോടെ ജനുവരി ഒമ്പതുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പ്രാക്ടിക്കല്
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ബി.വോക്ക് അനിമേഷന് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന് (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്സ്) ഒക്ടോബര് 2025ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് 15ന് ആരംഭിക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്
