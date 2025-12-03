സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര് ഐ.എം.സി.എ (2021 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര് ഡി.ഡി.എം.സി.എ (2016 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് ഡിസംബര് 18 വരെ ഫീസടച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ ഡിസംബര് 19 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഡിസംബര് 20 വരെയും സ്വീകരിക്കും.
പരീക്ഷ തീയതി
ആറാം സെമസ്റ്റര് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (2014 മുതല് 2016 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്, 2013 അഡ്മിഷന് അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ്) ആറാം സെമസ്റ്റര് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി.എസ്.സി സൈബര് ഫോറന്സിക് (2018 അഡ്മിഷന് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2014 മുതല് 2017 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) ആഗസ്റ്റ് 2025 പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് അഞ്ചുമുതല് നടക്കും.
