Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    2 Dec 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 7:27 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    പരീക്ഷാ ഫലം

    നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എംഎസ്.സി സുവോളജി (2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2017 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2015, 2016 അഡ്മിഷനുകള്‍ അവസാന മേഴ്സി ചാന്‍സ്) മെയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഡിസംബര്‍ 15 വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാം.

    പ്രാക്ടിക്കല്‍

    അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിവോക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് ആന്‍ഡ് ജേര്‍ണലിസം (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2019 മുതല്‍ 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് നടക്കും.

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് മോഡല്‍ (സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2019 മുതല്‍ 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) നവംബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ 16ന് നടക്കും.

    അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.വോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ആന്‍ഡ് ടാക്സേഷന്‍ (പുതിയ സ്കീം- 2023 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2019 മുതല്‍ 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഒക്ടോബര്‍ 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ 12ന് ആലുവ സെന്‍റ് സേവിയേഴ്സ് കോളജ് ഫോര്‍ വിമെന്‍സില്‍ നടക്കും.

    പരീക്ഷ തീയതി

    ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎ, എംഎസ്.സി, എംകോം, എം.സി.ജെ, എം.ടി.എ, എം.എച്ച്.എം, എം.എം.എച്ച്, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, എം.ടി.ടി.എം, (സി.എസ്.എസ് 2025 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എൽ.ഐസി (2025 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്) ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എംഎഫ്എ (2025 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2024 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2020 മുതല്‍ 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്) ഡിസംബര്‍ 2025 പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി അഞ്ചു മുതല്‍ നടക്കും.

    അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എല്‍.എൽ.എം (2023 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2021, 2022 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2020 അഡ്മിഷന്‍ ആദ്യ മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2019 അഡ്മിഷന്‍ രണ്ടാം മേഴ്സി ചാന്‍സ്, 2018 അഡ്മിഷന്‍ അവസാന മെഴ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 15 മുതല്‍ നടക്കും.

