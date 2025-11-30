Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 30 Nov 2025 6:54 AM IST
    date_range 30 Nov 2025 6:54 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് പ്ര​ഫ​സ​ര്‍, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ര്‍, പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് www.facultyrecruitment.mgu.ac.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക. പൂ​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​മും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​ക​ര്‍പ്പു​ക​ളും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്ട്രാ​ര്‍-II (അ​ഡ്മി​ന്‍) മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല, പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി ഹി​ല്‍സ് പി.​ഒ, കോ​ട്ട​യം-686560 വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15നു​മു​മ്പ്​ അ​യ​ക്ക​ണം. (www.mgu.ac.in)

    പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്.​സി മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2014 മു​ത​ല്‍ 2017 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 13 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ബി.​കോം ആ​നു​വ​ല്‍ സ്കീം ​അ​വ​സാ​ന സ്​​പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് (1998 മു​ത​ല്‍ 2008 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 1998 മു​ത​ല്‍ 2011 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍) ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2024 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ​ട​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15 വ​രെ പ​രീ​ക്ഷ ക​ണ്‍ട്രോ​ള​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​സി കെ​മി​സ്ട്രി (സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (ഇ​ൻ​ഓ​ര്‍ഗാ​നി​ക് കെ​മി​സ്ട്രി, ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ കെ​മി​സ്ട്രി, പോ​ളി​മ​ര്‍ കെ​മി​സ്ട്രി) (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 13 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​പി.​ഇ.​എ​സ് (നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം 2018 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2016, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 16 വ​രെ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ 17വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ഫൈ​നോ​ടെ 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​വോ​ക് പ്രി​ന്‍റി​ങ്​ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (പു​തി​യ സ്കീം-2023 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

