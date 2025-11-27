Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 7:00 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും സീ​പാ​സി​ലെ​യും ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ആ​റു വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം​സി​എ (2016 നു ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍), ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി (2017 നു ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍) അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചു വ​രെ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ജ​നു​വ​രി ആ​റു വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടു വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ല്‍എ​ല്‍എം (ബ്രാ​ഞ്ച് 1-കൊ​മേ​ഴ്സ്യ​ല്‍ ലോ, ​ബ്രാ​ഞ്ച് 2-ക്രി​മി​ന​ല്‍ ലോ, ​ബ്രാ​ഞ്ച് 3 മാ​രീ​ടൈം ലോ) (2024 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മെ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 11 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ന്‍റ്​ മാ​സ്​ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍, എം​എ മ​ള്‍ട്ടി​മീ​ഡി​യ, എം​എ ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന്‍, എം​എ സി​നി​മ ആ​ന്‍ഡ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ന്‍, എം​എ പ്രി​ന്‍റ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ജേ​ര്‍ണ​ലി​സം (സി​എ​സ്എ​സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എം​സി​എ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 18 വ​രെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

