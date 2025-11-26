Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 26 Nov 2025 8:33 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 8:33 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​വോ​ക് ഒ​പ്‌​റ്റോ​മെ​ട്രി ആ​ൻ​ഡ് ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്‌​നി​ക്‌​സ് ന​വം​ബ​ർ 2025 പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ന​ട​ക്കും. കേ​ന്ദ്രം: എം.​ഇ.​എ​സ് കേ​വീ​യം കോ​ള​ജ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​വോ​ക് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 2025 പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​തു​ട​ങ്ങും. കേ​ന്ദ്രം: അ​മ​ൽ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ. വി​ശ​ദ​മാ​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി-​ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ ഡി​സൈ​നി​ങ്, ഹോം ​സ​യ​ൻ​സ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​ബെ​റ്റി​ക്സ്, മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് -പി.​ജി) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ന്ത​ർ​ക​ലാ​ല​യ മ​ത്സ​ര എ​ൻ​ട്രി

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 2025 ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ക​ലാ​ല​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം ഗു​സ്‍തി, പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ഹോ​ക്കി, ബേ​സ്‌​ബാ​ൾ, ടെ​ന്നി​സ്, അ​ക്വാ​ട്ടി​ക്സ്/​നീ​ന്ത​ൽ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് എ​ൻ​ട്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഐ.​സി.​ടി (ഇ​ന്റ​ർ കൊ​ളീ​ജി​യ​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്) ക​ല​ണ്ട​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://www.uoc.ac.in/ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ.

