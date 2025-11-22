Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:00 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    university news
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കാലിക്കറ്റ്

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ

    മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​പി.​എ​ഡ് ഏ​പ്രി​ൽ 2025 ടീ​ച്ചി​ങ് എ​ബി​ലി​റ്റി-​പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    കേ​ന്ദ്രം: (ന​വം​ബ​ർ 24, 25) ഗ​വ. കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, (ന​വം​ബ​ർ 26, 27) സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ്. വി​ശ​ദ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    പ​രീ​ക്ഷ

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം/​സി.​ഡി.​ഒ.​ഇ (2014 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ​സ് സി ​കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഏ​പ്രി​ൽ 2018 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ ഡി​സം​ബ​ർ 15നും ​നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഏ​പ്രി​ൽ 2019 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ ഡി​സം​ബ​ർ 16നും ​തു​ട​ങ്ങും. കേ​ന്ദ്രം: ടാ​ഗോ​ർ നി​കേ​ത​ൻ. വി​ശ​ദ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം, ബി.​ബി.​എ (CCSS -UG -2011, 2012, 2013 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2021 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ​റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​വോ​ക് അ​പ്ലൈ​ഡ്‌ ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി (CBCSS-PG -2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​ടെ​ക് (2019 സ്‌​കീം- 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി

    കോട്ടയം: ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ സി.​ബി.​സി.​എ​സ് (പു​തി​യ സ്കീം-2019 ​മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) സൈ​ബ​ര്‍ ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് (2019 - 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി 5​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareereducationUniversity newsKerala
    News Summary - University news
    Similar News
    Next Story
    X