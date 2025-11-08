സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി പരീക്ഷാ തീയതി
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബിഎല്ഐസി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്) രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബിഎല്ഐസി (2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള് 19 മുതല് നടക്കും.
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എല്എല്എം (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് പരീക്ഷകള് 19 മുതല് നടക്കും.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബിപിഇഎഡ് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2022, 2023 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2019 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് 26 മുതല് നടക്കും. 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി 13 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടുകൂടി നവംബര് 14 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പ്രാക്ടിക്കല്
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് സിബിസിഎസ് ബി.എ മ്യൂസിക് വീണ, കഥകളി സംഗീതം (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2017, 2018 അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് 11 മുതല് 13 വരെ തീയതികളില് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്.എല്.വി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആന്റ് ഫൈന് ആര്ട്സില് നടക്കും.
പരീക്ഷാ ഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബിവോക്ക് (പുതിയ സ്കീം-2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2018 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) ജൂണ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
