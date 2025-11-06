Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    6 Nov 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 7:28 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി
    Mahatma Gandhi University
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    എം.​എ മ്യൂ​സി​ക് (വോ​ക്ക​ല്‍) അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025ന്‍റെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 17 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ആ​ര്‍.​എ​ല്‍.​വി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ ഫൈ​ന്‍ ആ​ര്‍ട്സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (പു​തി​യ സ്കീം-2025 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 21 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ 11 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ഫൈ​നോ​ടെ 12 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (പു​തി​യ സ്കീം-2024 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 18 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ 11 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 12 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്.​സി ബേ​സി​ക് സ​യ​ന്‍സ​സ് (കെ​മി​സ്ട്രി, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഫി​സി​ക്സ്), എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ മെ​ഷീ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ്) ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ ലാം​ഗ്വേ​ജ​സ്-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 18 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    ഒ​മ്പ​താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്.​സി ബേ​സി​ക് സ​യ​ന്‍സ​സ് (കെ​മി​സ്ട്രി, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഫി​സി​ക്സ്), എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ മെ​ഷീ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ്) ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ ലാം​ഗ്വേ​ജ​സ്-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 17 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ച്​​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ര്‍ട്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2017 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ന​വം​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    University news
