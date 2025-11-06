സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പ്രാക്ടിക്കല്
എം.എ മ്യൂസിക് (വോക്കല്) അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സിചാന്സ് ജനുവരി 2025ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് 17 മുതല് 19 വരെ തീയതികളില് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്.എല്.വി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈന് ആര്ട്സില് നടക്കും. ടൈംടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (പുതിയ സ്കീം-2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 21 മുതല് നടക്കും. നവംബര് 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ 11 വരെയും സൂപ്പര്ഫൈനോടെ 12 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (പുതിയ സ്കീം-2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 18 മുതല് നടക്കും. നവംബര് 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ 11 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ 12 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പരീക്ഷാതീയതി
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 18 മുതല് നടക്കും.
ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2021 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2020 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 17 മുതല് നടക്കും.
പരീക്ഷാഫലം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ലര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് ആൻഡ് സ്പോര്ട്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2017 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നവംബര് 20 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
