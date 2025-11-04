Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 8:14 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    Mahatma Gandhi University
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    എം.ജി

    സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് പ​രീ​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ല്‍ ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് പ്രി​ലിം​സ്-​കം മെ​യി​ന്‍സ് പ​രീ​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ഓ​ഫ്​​ലൈ​ന്‍ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ല്‍ അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഫോ​ണ്‍: 9188374553.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഹി​സ്റ്റ​റി (പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2016, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ന​വം​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​: studentportal.mgu.ac.in

    റ​ഗു​ല​ര്‍-​പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്ട്രീം ​മാ​റ്റം

    യു.​ജി (സി.​ബി.​സി.​എ​സ് 2017 മോ​ഡ​ല്‍-1 സ്കീം-​പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍) ബി.​എ, ബി.​കോം പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ല്‍ മൂ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ ആ​റു​വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പി.​ജി (സി.​എ​സ്.​എ​സ് 2019 സ്കീം-​പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍) എം.​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ല്‍ മൂ​ന്ന് നാ​ല് സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും റ​ഗു​ല​ര്‍-​പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്ട്രീം ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ന​വം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഫൈ​നി​ല്ലാ​തെ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ​യും ഫൈ​നോ​ടെ ജ​നു​വ​രി 20 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ഫൈ​നോ​ടെ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ​യും സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: mgu.ac.in ഫോ​ണ്‍: 0481-2733624, 0481-2733406 മെ​യി​ല്‍-pr4@mgu.ac.in

    TAGS:Careercivil serviceeducationExam ResultsUniversity newsMahatma Gandhi University
