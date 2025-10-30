Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    30 Oct 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 7:40 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    കാലിക്കറ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Listen to this Article

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​യ​ൻ​സ്, എം.​എ​സ് സി ​എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, എം.​എ​സ് സി ​ഫി​സി​ക്സ് (നാ​നോ​സ​യ​ൻ​സ്), എം.​എ​സ് സി ​കെ​മി​സ്ട്രി (നാ​നോ​സ​യ​ൻ​സ്) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജീ​വ​ൽ​പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രും ജീ​വ​ൽ​പ​ത്രി​ക​യും നോ​ൺ എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ജീ​വ​ൽ​പ​ത്രി​ക​യോ​ടൊ​പ്പം പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫി​നാ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 20.

    സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ക്ഷ​യ​കേ​ന്ദ്രം, പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്, ബാ​ങ്ക് മു​ത​ലാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ജീ​വ​ൽ പ​ത്രി​ക ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും (ജീ​വ​ൻ പ്ര​മാ​ൺ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്) സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം, ബി.​ബി.​എ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്-​യു.​ജി) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

