Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    29 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:55 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ രാ​വി​ലെ 9.30ന്

    ​തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ/​വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം/​പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS-UG) ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ (സ്പെ​ഷ​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. മ​റ്റു തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​രീ​ക്ഷാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച സ​മ​യ​ക്ര​മം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രേ​സ് മാ​ർ​ക്ക്

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ (CBCSS) 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം യു.​ജി, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പി.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രേ​സ് മാ​ർ​ക്കി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത തു​ക ഫൈ​ന​ട​ച്ച് ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം സെ​ൻ​ട്ര​ലൈ​സ്ഡ് കോ​ള​ജ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    സ്പെ​ഷ​ൽ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ (CCSS-PG-2020, 2021 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ, എം.​എ​സ് സി, ​എം.​കോം, മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​യ​ൻ​സ്, എം.​ബി.​എ, എം.​സി.​ജെ, എം.​ടി.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഡി​വി​ജ്വ​ൽ പേ​പ്പ​റു​ക​ളും പാ​സാ​യി​ട്ടും മി​നി​മം എ​സ്.​ജി.​പി.​എ ആ​യ 5.0 ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​ർ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2025 സ്പെ​ഷ​ൽ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഓ​ഫ്‌​ലൈ​നാ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​യും ഫീ​സ​ട​ച്ച​തി​ന്റെ ര​സീ​തും പ​രീ​ക്ഷാ ഭ​വ​നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 30.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി ​ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി (CCSS - 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​ടെ​ക് (2000 മു​ത​ൽ 2003 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം)/​പാ​ർ​ട്ട്ടൈം ബി.​ടെ​ക് (2000 മു​ത​ൽ 2008 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2022 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം എം.​ബി.​എ (2015 പ്ര​വേ​ശ​നം-​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ) ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ജൂ​ലൈ 2019, ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ജ​നു​വ​രി 2020, മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ജൂ​ലൈ 2020 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കം ​പ​രീ​ക്ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ

    കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തു​ക്കി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കം ​പ​രീ​ക്ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Girl in a jacket

