സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ രണ്ടാംസെമസ്റ്റര് എൽഎൽ.എം (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സിചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സിചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് മൂന്ന് വരെയും സൂപ്പര്ഫൈനോടെ നവംബര് നാലുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എഡ് (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2021 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 21 മുതല് നടക്കും. നവംബര് നാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് ആറ് വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് ഏഴ് വരെയും സ്വീകരിക്കും.
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നാംസെമസ്റ്റര് ബി.എഡ് (സി.എസ്.എസ്) (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023, 2024 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2022 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2021 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് ദ്വിവത്സര കോഴ്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 21 മുതല് നടക്കും. നവംബര് നാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് ആറ് വരെയും സൂപ്പര്ഫൈനോടെ നവംബര് ഏഴ് വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
വൈവാ വോസി
ആറാം സെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി (2022 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) സെപ്റ്റംബര് 2025ന്റെ വൈവാ വോസി പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 27,28 തീയതികളിലായി നടക്കും.
പ്രാക്ടിക്കല്
അഞ്ചാംസെമസ്റ്റര് ബി.എ കോര്പറേറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് മോഡല്-മൂന്ന് (പുതിയസ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2017,2018 അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) ഒക്ടോബര് 2025ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് 12ന് പത്താമുട്ടം സെന്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളജില് നടക്കും.
ഏഴാം സെമസ്റ്റര് ബിഎച്ച്എം (പുതിയ സ്കീം-2022 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2020,2021 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) സെപ്റ്റംബര് 2025ന്റ് പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് ആറു മുതല് പാലാ സെന്റ് ജോസഫ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയില് നടക്കും.
പരീക്ഷാഫലം
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എൽ.ഐ.സി (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്) മാര്ച്ച് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും നവംബര് എട്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
