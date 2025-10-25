സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി. സര്വകലാശാല സെപ്റ്റംബര് 29ന് നടത്തിയ പി.എ.ച്ച്.ഡി പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം (mgu.ac.in/research.mgu.ac.in) phdadmission.mgu.ac.in പോര്ട്ടലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫോണ്: 0481 2733337
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.ബി.എ സ്കൂള് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് (സി.എസ്.എസ്) (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നവംബര് ആറു വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് 2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ്) മാര്ച്ച് 2025 പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നവംബര് ഏഴു വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ബിവോക്ക് (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 12 മുതല് നടക്കും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എ, എംഎസ്.സി, എം.കോം, എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ, എം.എ.ജെ.എം.സി, എം.റ്റി.റ്റി.എം, എം.എച്ച്.എം, (സി.എസ്.എസ് 2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എല്.െഎ.സി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എഫ്.എ (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള് നവംബര് 17 മുതല് നടക്കും.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് സി.ബി.സി.എസ് (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് സി.ബി.സി.എസ് ബി.എസ്സി സൈബര് ഫോറന്സിക് (2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള് നവംബര് 18 മുതല് നടക്കും.
ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര് സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2021 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2020
അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി നവംബര് നാലു വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് അഞ്ചു വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡാറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2022
അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി നവംബര് നാലു വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടുകൂടി നവംബര് അഞ്ചു വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
