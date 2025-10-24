Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:03 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    കാലിക്കറ്റ്

    പി​എ​ച്ച്.​ഡി ഒ​ഴി​വ്

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല നാ​നോ​സ​യ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ​യോ സ​മാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് പി​എ​ച്ച്.​ഡി അ​വ​സ​രം. അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ ഡോ. ​ഇ.​എ​സ്. ഷി​ബു​വി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ഒ​രൊ​ഴി​വാ​ണു​ള്ള​ത്. ‘പ്രി​സി​ഷ​ന്‍ നാ​നോ പ്രോ​ബ്‌​സ് ഫോ​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ട്ടോ കാ​റ്റ​ലി​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ shibu@uoc.ac.in എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ല്‍ വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ ബ​യോ​​ഡേ​റ്റ​യും യോ​ഗ്യ​താ​രേ​ഖ​ക​ളും അ​യ​ക്ക​ണം. ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 10ന് ​പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ല്‍ വാ​ക്-​ഇ​ന്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍വ്യൂ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ ടൈം​ടേ​ബ്ള്‍

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ സി.​യു എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി റെ​ഗു​ല​ര്‍, സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി, ഇം​പ്രൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും ന​വം​ബ​ര്‍ 2024 റെ​ഗു​ല​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും ന​വം​ബ​ര്‍ 14ന് ​തു​ട​ങ്ങും. വി​ശ​ദ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍.

    ഇ.​എം.​എം.​ആ​ര്‍.​സി​യി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ര്‍ 17ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    പ​ത്താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​ബി.​എ.​എ​ല്‍എ​ല്‍.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2011 സ്‌​കീം - 2019, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍) എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ല്‍ വൈ​വ റെ​ഗു​ല​ര്‍/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ, മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ എ​ല്‍എ​ല്‍.​ബി ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (2015 സ്‌​കീം - 2019-2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) റെ​ഗു​ല​ര്‍/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ടൈം​ടേ​ബ്ള്‍ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ര്‍ സ​പ്ലി. പ​രീ​ക്ഷ

    ന​വം​ബ​ര്‍ 12ന് ​തു​ട​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ് സി, ​എം.​കോം, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, എം.​എ ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ് മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍, എം.​ടി.​ടി.​എം, എം.​ബി.​ഇ, എം.​ടി.​എ​ച്ച്.​എം, എം.​ച്ച്.​എം (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് പി.​ജി 2019 സ്‌​കീം) സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2025, വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ് സി, ​എം.​കോം സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2024 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ര്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 26ലേ​ക്കു മാ​റ്റി. പു​തു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 2024 റെ​ഗു​ല​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ലി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 28 മു​ത​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. പി​ഴ​യി​ല്ലാ​തെ 31 വ​രെ​യും 255 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ ന​വം​ബ​ര്‍ നാ​ലു വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍: 9400498353.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Edu NewsUniversity newsCalicut Univeristy
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X