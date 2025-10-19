Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:54 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കാലിക്കറ്റ്
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ഹാൾടിക്കറ്റ്

    തേഞ്ഞിപ്പലം: ഒക്ടോബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്-യു.ജി) ബി.കോം, ബി.ബി.എ, ബി.ടി.എച്ച്.എം, ബി.എച്ച്.എ (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്-യു.ജി) ബി.കോം ഓണേഴ്‌സ്, ബി.കോം പ്രഫഷനൽ (2020 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെയും വിദൂര വിഭാഗം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) ബി.എ, ബി.എസ് സി, ബി.എ അഫ്ദലുൽ ഉലമ, ബി.എ മൾട്ടിമീഡിയ (2020 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, ബി.എ മൾട്ടിമീഡിയ (2019 പ്രവേശനം) നവംബർ 2024 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെയും ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

    പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

    ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.പി.എഡ് (2024 പ്രവേശനം) നവംബർ 2024 പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    വാക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

    ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നിയമനത്തിനായി നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന വാക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ തീയതി 24ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികൾ രാവിലെ 9.30ന് സർവകലാശാല ഭരണകാര്യാലയത്തിൽ ഹാജരാകണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:university of calicutEdu NewsHall TicketUniversity news
    News Summary - University news
    Similar News
    Next Story
    X