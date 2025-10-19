സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
ഹാൾടിക്കറ്റ്
തേഞ്ഞിപ്പലം: ഒക്ടോബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്-യു.ജി) ബി.കോം, ബി.ബി.എ, ബി.ടി.എച്ച്.എം, ബി.എച്ച്.എ (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്-യു.ജി) ബി.കോം ഓണേഴ്സ്, ബി.കോം പ്രഫഷനൽ (2020 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെയും വിദൂര വിഭാഗം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) ബി.എ, ബി.എസ് സി, ബി.എ അഫ്ദലുൽ ഉലമ, ബി.എ മൾട്ടിമീഡിയ (2020 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, ബി.എ മൾട്ടിമീഡിയ (2019 പ്രവേശനം) നവംബർ 2024 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെയും ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ.
പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.പി.എഡ് (2024 പ്രവേശനം) നവംബർ 2024 പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
വാക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ
ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നിയമനത്തിനായി നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന വാക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ തീയതി 24ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികൾ രാവിലെ 9.30ന് സർവകലാശാല ഭരണകാര്യാലയത്തിൽ ഹാജരാകണം.
