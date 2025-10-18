Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Oct 2025 8:39 AM IST
    date_range 18 Oct 2025 8:39 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജ്/​വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​തു​ട​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ വി​വി​ധ പി.​ജി (CBCSS - PG) ന​വം​ബ​ർ 2024, ന​വം​ബ​ർ 2025, ഡി​സം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 26ലേ​ക്കു മാ​റ്റി. വി​ശ​ദ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി (2025 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​തി​നാ​ൽ പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18 വ​രെ​യും 255 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 21 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ

    ജൂ​ലൈ 2024, ഡി​സം​ബ​ർ 2024, ജൂ​ലൈ 2025 പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രാ​ഥ​മി​ക യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 (പേ​പ്പ​ർ I - റി​സ​ർ​ച് മെ​ത്ത​ഡോ​ള​ജി), 29 (പേ​പ്പ​ർ III - റി​സ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ത്തി​ക്സ്) തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ന്ദ്രം: അ​ത​ത് റി​സ​ർ​ച് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ/​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ൾ. സ​മ​യം: ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 വ​രെ.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ.​എം.​എം.​ആ​ർ.​സി​യി​ലെ പ്രോ​ജ​ക്ട് മോ​ഡ് ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ജൂ​ലൈ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ലി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും ല​ഭ്യ​മാ​കും. പി​ഴ​കൂ​ടാ​തെ 27 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 30 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എ​ഡ്. -ഏ​പ്രി​ൽ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - university news
