സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കാലിക്കറ്റ്
പരീക്ഷ തീയതിയിൽ മാറ്റം
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജ്/വിദൂര വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കായി നവംബർ 12ന് തുടങ്ങാനിരുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ വിവിധ പി.ജി (CBCSS - PG) നവംബർ 2024, നവംബർ 2025, ഡിസംബർ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ നവംബർ 26ലേക്കു മാറ്റി. വിശദ സമയക്രമം വെബ്സൈറ്റിൽ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി (2025 പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിയതിനാൽ പിഴ കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 18 വരെയും 255 രൂപ പിഴയോടെ 21 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യതാ പരീക്ഷ
ജൂലൈ 2024, ഡിസംബർ 2024, ജൂലൈ 2025 പിഎച്ച്.ഡി പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 28 (പേപ്പർ I - റിസർച് മെത്തഡോളജി), 29 (പേപ്പർ III - റിസർച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ്) തീയതികളിൽ നടക്കും. കേന്ദ്രം: അതത് റിസർച് കേന്ദ്രങ്ങൾ/സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകൾ. സമയം: ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 4.30 വരെ.
പരീക്ഷ അപേക്ഷ
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇ.എം.എം.ആർ.സിയിലെ പ്രോജക്ട് മോഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ (2024 പ്രവേശനം) ജൂലൈ 2025 പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ വീണ്ടും ലഭ്യമാകും. പിഴകൂടാതെ 27 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ 30 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
പുനർമൂല്യനിർണയഫലം
നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. -ഏപ്രിൽ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും സെപ്റ്റംബർ 2024 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെയും പുനർമൂല്യനിർണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
