സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കാലിക്കറ്റ്
അധ്യാപക നിയമനം
തേഞ്ഞിപ്പലം: വയനാട് ചെതലയത്തുള്ള കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ (ഐ.ടി.എസ്.ആർ) 2025-26 അധ്യയനവർഷത്തേക്ക് മണിക്കൂർ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസി. പ്രഫസർ (മാനേജ്മെന്റ്) നിയമനത്തിന് പാനൽ തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള വാക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്ടോബർ 13ന് രാവിലെ 10.30ന് നടക്കും. ഒരൊഴിവാണുള്ളത്.
യോഗ്യത: നിർദിഷ്ട വിഷയത്തിൽ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെയുള്ള പി.ജി, നെറ്റ്/പിഎച്ച്.ഡി. താൽപര്യമുള്ളവർ രേഖകൾ സഹിതം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് സർവകലാശാല ഭരണകാര്യാലയത്തിൽ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം https://www.uoc.ac.in/ വെബ്സൈറ്റിൽ.
എം.ജി
വാക്-ഇന് ഇന്റര്വ്യൂ
കോട്ടയം: സ്കൂള് ഓഫ് ബയോ സയന്സസിലെ അനിമല് ഹൗസില് അനിമല് അറ്റന്ഡര് തസ്തികയില് താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനുള്ള വാക്-ഇന് ഇന്റര്വ്യൂ 16ന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കും. പ്രതിദിനം 560 രൂപ വേതനത്തില് 179 ദിവസത്തേക്കാണ് നിയമനം. വിശദ വിവരങ്ങള് www.mgu.ac.inൽ. ഫോണ്-0481 2733240.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എംഎ, എം.എസ്സി, എം.കോം, എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ, എം.എ.ജെ.എം.സി, എം.ടി.ടി.എം, എം.എച്ച്.എം (സി.എസ്.എസ് 2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എൽ.ഐ.എസ്സി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എഫ്.എ (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള്ക്ക് ഒക്ടോബര് 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് 30 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് മൂന്ന് വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
