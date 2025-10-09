Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:44 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Listen to this Article

    കാലിക്കറ്റ്

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ​രീ​ക്ഷ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: എ​ല്ലാ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പാ​ർ​ട്ട്ടൈം ബി.​ടെ​ക്. (2009 സ്‌​കീം - 2014 പ്ര​വേ​ശ​നം) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​തു​ട​ങ്ങും. കേ​ന്ദ്രം: ടാ​ഗോ​ർ നി​കേ​ത​ൻ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ്. വി​ശ​ദ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ഭി​മു​ഖം

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ മ​ഞ്ചേ​രി ടീ​ച്ച​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ (സി.​യു.​ടി.​ഇ.​സി) ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രി​ൽ യോ​ഗ്യ​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ.

    വാ​ക്-​ഇ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് വാ​ക്-​ഇ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ന​ട​ക്കും. യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​വി.​എ​സ്.​സി ആ​ൻ​ഡ് എ.​എ​ച്ച്., 1984ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രാ​യ​പ​രി​ധി: 45. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ അ​സ്സ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​ഹി​തം രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

