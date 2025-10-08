Begin typing your search above and press return to search.
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    കോ​ട്ട​യം: അ​ഞ്ചാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2018 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഡ​ബി​ള്‍ ഡി​ഗ്രി ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​: studentportal.mgu.ac.in

    ര​ണ്ടാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും 22 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി പ​രീ​ക്ഷ 22നും ​എ​ട്ടാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി പ​രീ​ക്ഷ 21നും

    ​ര​ണ്ടാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ത്രി​വ​ത്സ​ര യൂ​നി​റ്റ​റി എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി പ​രീ​ക്ഷ 22നും ​നാ​ലാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ത്രി​വ​ത്സ​ര യൂ​നി​റ്റ​റി എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ 21നും​ ​തു​ട​ങ്ങും.

    ആരോഗ്യം പ​രീ​ക്ഷ​

    തൃ​ശൂ​ർ: ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി.​പി.​ടി ബി​രു​ദം (2010, 2012 & 2016 സ്കീ​മു​ക​ൾ) റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി.​എ​സ് സി ​ന​ഴ്സി​ങ് (ആ​യു​ർ​വേ​ദ) ബി​രു​ദം (2016 സ്‌​കീം) (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ) ന​വം​ബ​ർ 12നും ​ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി.​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദ) ബി​രു​ദം (2020 സ്‌​കീം) (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ) ന​വം​ബ​ർ 12നും ​നാ​ലാം വ​ർ​ഷ ഫാം.​ഡി ബി​രു​ദം (2010 & 2016 സ്കീ​മു​ക​ൾ) ന​വം​ബ​ർ 17നും ​ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​ഡി/ എം.​എ​സ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ (2024 സ്‌​കീം) ന​വം​ബ​ർ 14നും ​അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ ആ​യു​ർ​വേ​ദ (2019 സ്‌​കീം) ന​വം​ബ​ർ 17നും ​ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​ഫാം ബി​രു​ദം ( 2019 & 2024 സ്കീ​മു​ക​ൾ) ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​നും മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് (എം.​പി.​എ​ച്ച്) പാ​ർ​ട്ട് 1 റെ​ഗു​ല​ർ 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി (2017 സ്‌​കീം) പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 18നും ​തു​ട​ങ്ങും.

