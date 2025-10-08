സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷാഫലം
കോട്ടയം: അഞ്ചാംസെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2022 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2018 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള് ഡിഗ്രി ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2017 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2016 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സിചാന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്ക്ക്: studentportal.mgu.ac.in
രണ്ടാംസെമസ്റ്റര് എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും 22 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാംസെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി മൈക്രോബയോളജി (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷാതീയതി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ രണ്ടാംസെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷ 22നും എട്ടാംസെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി പരീക്ഷ 21നും
രണ്ടാംസെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷ 22നും നാലാംസെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷകള് 21നും തുടങ്ങും.
ആരോഗ്യം പരീക്ഷ
തൃശൂർ: ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രണ്ടാം വർഷ ബി.പി.ടി ബിരുദം (2010, 2012 & 2016 സ്കീമുകൾ) റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ നവംബർ 17ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ടാം വർഷ ബി.എസ് സി നഴ്സിങ് (ആയുർവേദ) ബിരുദം (2016 സ്കീം) (2023 അഡ്മിഷൻ) നവംബർ 12നും രണ്ടാം വർഷ ബി.ഫാം (ആയുർവേദ) ബിരുദം (2020 സ്കീം) (2023 അഡ്മിഷൻ) നവംബർ 12നും നാലാം വർഷ ഫാം.ഡി ബിരുദം (2010 & 2016 സ്കീമുകൾ) നവംബർ 17നും ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ഡി/ എം.എസ് ആയുർവേദ (2024 സ്കീം) നവംബർ 14നും അവസാനവർഷ പി.ജി ഡിപ്ലോമ ആയുർവേദ (2019 സ്കീം) നവംബർ 17നും രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.ഫാം ബിരുദം ( 2019 & 2024 സ്കീമുകൾ) നവംബർ ആറിനും മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (എം.പി.എച്ച്) പാർട്ട് 1 റെഗുലർ 2024 അഡ്മിഷൻ/സപ്ലിമെന്ററി (2017 സ്കീം) പരീക്ഷ നവംബർ 18നും തുടങ്ങും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register