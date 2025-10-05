Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 5 Oct 2025 8:00 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 8:00 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    കോ​ട്ട​യം: എം.​എ, എം.​എ​സ്.​സി, എം.​കോം അ​വ​സാ​ന സെ​പ്‌​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌ (2001 മു​ത​ല്‍ 2003 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2002, 2003 പ്രൈ​വ​റ്റ്‌ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വൈ​ബ്‌ സൈ​റ്റി​ല്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ നാ​ലു വ​രെ സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ര്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ്.​സി, എം​കോം അ​വ​സാ​ന സെ​പ്‌​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌ (2004 മു​ത​ല്‍ 2011 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2004 മു​ത​ല്‍ 2013 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ്‌ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വൈ​ബ്‌ സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്സി അ​ന​ലി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ കെ​മി​സ്‌​ട്രി, പോ​ളി​മ​ര്‍ കെ​മി​സ്‌​ട്രി, ബോ​ട്ട​ണി (2024 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്‌, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്‌ മെ​യ്‌ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌) എം.​എ​സ്.​സി ഹോം ​സ​യ​ന്‍സ്‌ ബ്രാ​ഞ്ച്‌ പ​ത്ത്‌ (എ) ​ചൈ​ന്‍ഡ്‌ ഡെ​വ​ല​പ്പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ബ്രാ​ഞ്ച്‌ പ​ത്ത്‌ (ഡി) ​ഫാ​മി​ലി ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​യ​ന്‍സ്‌ (2023 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്‌, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്‌ മെ​യ്‌ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ര്‍ എം​എ പ്രൈ​വ​റ്റ്‌ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി, എം​എ ഹി​ന്ദി (2023 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്‌ മാ​ര്‍ച്ച്‌ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​ഡ് ഇ​ന്‍റ​ല​ക്ച്വ​ൽ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി (ദ്വി​വ​ത്സ​ര 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റ​ഗു​ല​ർ, 2022, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ൻ​സ്, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ൻ​സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റു വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ട് കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ർ ഫൈ​നോ​ട് കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    വൈ​വ വോ​സി

    ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഐ.​എം സി.​എ (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റ​ഗു​ല​ർ 2020, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം, വൈ​വാ​വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

