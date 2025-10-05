സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷ തീയതി
കോട്ടയം: എം.എ, എം.എസ്.സി, എം.കോം അവസാന സെപ്ഷല് മെഴ്സി ചാന്സ് (2001 മുതല് 2003 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റഗുലര്, 2002, 2003 പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 22 മുതല് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വൈബ് സൈറ്റില് ഒന്നു മുതല് നാലു വരെ സെമസ്റ്റര് എം.എ, എം.എസ്.സി, എംകോം അവസാന സെപ്ഷല് മെഴ്സി ചാന്സ് (2004 മുതല് 2011 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റഗുലര്, 2004 മുതല് 2013 വരെ അഡ്മിഷനുകള് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 22 മുതല് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വൈബ് സൈറ്റില്.
പരീക്ഷാ ഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എംഎസ്സി അനലിറ്റിക്കല് കെമിസ്ട്രി, പോളിമര് കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷമപരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 18 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി ഹോം സയന്സ് ബ്രാഞ്ച് പത്ത് (എ) ചൈന്ഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബ്രാഞ്ച് പത്ത് (ഡി) ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്യൂണിറ്റി സയന്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷമപരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് എംഎ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് സോഷ്യോളജി, എംഎ ഹിന്ദി (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷമപരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 18 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസെബിലിറ്റി (ദ്വിവത്സര 2024 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2022, 2023 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെന്ററി, 2021 അഡ്മിഷൻ ആദ്യ മെഴ്സി ചാൻസ്, 2020 അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം മെഴ്സി ചാൻസ്, 2019 അഡ്മിഷൻ അവസാന മെഴ്സി ചാൻസ് പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഒക്ടോബർ ആറു വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോട് കൂടി ഒക്ടോബർ ഏഴു വരെയും സൂപ്പർ ഫൈനോട് കൂടി ഒക്ടോബർ എട്ടു വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
വൈവ വോസി
ആറാം സെമസ്റ്റർ ഐ.എം സി.എ (2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ 2020, 2021 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെന്ററി സെപ്റ്റംബർ 2025) പരീക്ഷയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യനിർണയം, വൈവാവോസി പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 13, 14, 15 തീയതികളിലായി നടക്കും.
