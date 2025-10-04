Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:41 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി

    കോ​ട്ട​യം: എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി​എ (2018,2019 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി, 2017 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്‌ സൈ​റ്റി​ല്‍.

    ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ നാ​ലു​വ​രെ സെ​മ​സ്‌​റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം, (2004 മു​ത​ല്‍ 2011 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) (2004 മു​ത​ല്‍ 2013 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ്‌ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌ ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ്‌ ബി.​ബി.​എ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ്‌) (2022 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍. 2018 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി) പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഡ​ബി​ള്‍ ഡി​ഗ്രി ബി.​ബി.​എ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ്‌) (2017 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി, 2016 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌, 2015 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌, 2014 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്‌​സി ചാ​ന്‍സ്‌) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ എ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് (2024 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റി ​അ​പ്പി​യ​റ​ൻ​സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്​​സി ഡാ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ്, എം.​എ​സ്​​സി മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, എം.​എ​സ്​​സി കെ​മി​സ്ട്രി (2024 അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റി ​അ​പ്പി​യ​റ​ൻ​സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്​​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്​​സി ജി​യോ​ള​ജി, ബ​യോ കെ​മി​സ്ട്രി, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി, അ​പ്ലൈ​ഡ് കെ​മി​സ്ട്രി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്‌​മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ൻ​സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്​​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mg universityCareer NewsUniversity news
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X