സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്
ഇന്റര്നാഷനല് ആന്ഡ് ഇന്റര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റര് ഫോര് നാനോസയന്സ് ആന്ഡ് നാനോടെക്നോളജിയില് (IIUCNN) എം.ടെക് പോളിമര് സയന്സ് ആന്ഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാമില് SC,ST,MU ഉള്പ്പെടെ ഏതാനും സീറ്റുകള് ഒഴിവുണ്ട്. അര്ഹരായ വിദ്യാർഥികള് അസ്സല് യോഗ്യത രേഖകളുമായി സെപ്റ്റംബര് 29 ന് രാവിലെ 10ന് വകുപ്പ് ഓഫിസില് നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങള്ക്ക് liucnn.mgu.ac.in ഫോണ്-9744278352
സൈക്കോളജിസ്റ്റ്
സ്കൂള് ഓഫ് ബിഹേവിയറല് സയന്സസില് കൗണ്സലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ ഒരൊഴിവില് കരാര് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സൈക്കോളജിയില് (ക്ലിനിക്കല്/കൗണ്സലിങ്/അപ്ലൈഡ്) ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒരു വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രായം 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് അമ്പതു വയസ് കവിയരുത്. സംവരണ വിഭാഗങ്ങളില് പെട്ടവര്ക്ക് നിമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര് മൂന്ന്. വിവരങ്ങള് വെബ്സൈറ്റില്.
പരീക്ഷാ ഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പിജിസിഎസ്എസ്) എംഎസ്സി ക്ലിനിക്കല് ന്യൂട്രീഷന് ആന്റ് ഡയറ്റെറ്റിക്സ് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതു വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് (പിജിസിഎസ്എസ്) എം.എ ഹിന്ദി (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 10 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് എംഎ പൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025)പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 11 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി സുവോളജി, എം.എസ്.സി ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, എം.എസ്.സി കമ്പ്യുട്ടര് സയന്സ് (ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്) (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 11 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
