Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:19 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍

    ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ നാ​നോ​സ​യ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് നാ​നോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ല്‍ (IIUCNN) എം.​ടെ​ക് പോ​ളി​മ​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ SC,ST,MU ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ അ​സ്സ​ല്‍ യോ​ഗ്യ​ത രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29 ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് liucnn.mgu.ac.in ഫോ​ണ്‍-9744278352

    സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്

    സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ബി​ഹേ​വി​യ​റ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ കൗ​ണ്‍സ​ലിം​ഗ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലെ ഒ​രൊ​ഴി​വി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സൈ​ക്കോ​ള​ജി​യി​ല്‍ (ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍/​കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ്​/​അ​പ്ലൈ​ഡ്) ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. പ്രാ​യം 2024 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് അ​മ്പ​തു വ​യ​സ് ക​വി​യ​രു​ത്. സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് നി​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​ജി​സി​എ​സ്എ​സ്) എം​എ​സ്സി ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ്റെ​റ്റി​ക്സ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മാ​ര്‍ച്ച് 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​ജി​സി​എ​സ്എ​സ്) എം​.എ ഹി​ന്ദി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ എം​എ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മാ​ര്‍ച്ച് 2025)പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 11 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്.​സി സു​വോ​ള​ജി, എം.​എ​സ്.​സി ബ​യോ​സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ്യു​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (ഡാ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ്) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മെ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​.ജി​.സി.​എ​സ്.എ​സ്) എം.​എ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മെ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 11 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationuniversitymg universityUniversity news
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X