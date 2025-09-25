സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷാ ഫലം
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് (പിജിസിഎസ്എസ്) എംഎസ്സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് എട്ടു വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. (studentportal.mgu.ac.in) ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് (പിജിസിഎസ്എസ്) എംഎസ്സി അപ്ലൈഡ് ഫിഷറീസ് ആന്റ് അക്വാ കള്ച്ചര് (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ഒക്ടോബര് 2024 സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് എട്ടു വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രാക്ടിക്കല്
നാലാം സെമസ്റ്റര് എംഎസ്സി മെഡിക്കല് ഡോക്യുമെന്റേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2021, 2022 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് സെപ്റ്റംബര് 2025) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്, വൈവ വോസി പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 24ന് നടക്കും.
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്.സി ബയോമെഡിക്കല് ഇന്സ്ട്രുമെന്റേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2021, 2022 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ് പരീക്ഷയുടെ വൈവ വോസി പരീക്ഷകള് നവംബര് മൂന്ന് മുതല് നടക്കും.
