Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:14 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​ജി​സി​എ​സ്എ​സ്) എം​എ​സ്സി മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മാ​ര്‍ച്ച് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. (studentportal.mgu.ac.in) ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി​ജി​സി​എ​സ്എ​സ്) എം​എ​സ്സി അ​പ്ലൈ​ഡ് ഫി​ഷ​റീ​സ് ആ​ന്‍റ് അ​ക്വാ ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 2024 സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍, വൈ​വ വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24ന് ​ന​ട​ക്കും.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​സി ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്ട്രു​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വൈ​വ വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

