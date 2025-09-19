Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:21 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    കാലിക്കറ്റ്

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം -എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി) നാ​ലു വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാം ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​കൂ​ടാ​തെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു വ​രെ​യും 255 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ ഏ​ഴു വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​രീ​ക്ഷ

    സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സ് ഇ​ൻ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ക്ക​ൺ ഹി​ന്ദി (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ജൂ​ൺ 2024 റെ​ഗു​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 ( പേ​പ്പ​ർ 1 അ​പ്ലൈ​ഡ് ഹി​ന്ദി ഗ്രാ​മ​ർ), 26 ( പേ​പ്പ​ർ 2-ക​മേ​ഴ്ഷ്യ​ൽ ഹി​ന്ദി ) തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ന്ദ്രം: ഹി​ന്ദി പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ്.

    ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ (2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​പി.​ഇ.​എ​സ്, (2017 മു​ത​ൽ 2022 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​പി.​എ​ഡ് ഏ​പ്രി​ൽ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ / സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2022 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) എ​ൽ​എ​ൽ.​എം ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​തു​ട​ങ്ങും. വി​ശ​ദ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ (ഐ.​ഇ.​ടി) ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2019 സ്‌​കീം - 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം, 2024 സ്‌​കീം - 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ബി.​ടെ​ക്. ന​വം​ബ​ർ 2024 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി ​മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, എം.​എ ഹി​ന്ദി (2022, 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2025, (2020, 2021 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഏ​പ്രി​ൽ 2024 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 29 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) ബി.​ടി.​എ ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 28 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദൂ​ര​വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്-​എ​സ്.​ഡി.​ഇ - 2020, 2021 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും ഏ​പ്രി​ൽ 2024 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 27 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി ​ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി, എം.​എ ഹി​സ്റ്റ​റി ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​കോം ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:examsExam ResultsUniversity newsrevaluationcalicut university
    News Summary - University news
    Similar News
    Next Story
    X