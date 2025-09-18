Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:02 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    വാ​ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ

    കോ​ട്ട​യം: എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജൂ​നി​യ​ര്‍ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍ ഡെ​വ​ല​പ്പ​ര്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ക്ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ 24ന് ​ന​ട​ക്കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍. ഫോ​ണ്‍-0481-2733541.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ആ​ര്‍ക് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഏ​ഴു​വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ത്രി​വ​ത്സ​ര യു​നി​റ്റ​റി എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (2017 മു​ത​ല്‍ 2019 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2014 മു​ത​ല്‍ 2016 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്- പ​ഴ​യ സ്കീം) ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ നാ​ലു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്.​സി ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി (2017,2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മൂ​ന്നാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്.​സി പ്ലാ​ന്‍റ് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

