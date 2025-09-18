സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
വാക്-ഇന്-ഇന്റര്വ്യൂ
കോട്ടയം: എം.ജി സര്വകലാശാലയില് കരാറടിസ്ഥാനത്തില് താൽക്കാലിക ജൂനിയര് സോഫ്റ്റ് വെയര് ഡെവലപ്പര് നിയമനത്തിനുള്ള വാക്ക്-ഇന്-ഇന്റര്വ്യൂ 24ന് നടക്കും. വിശദ വിവരങ്ങള് സര്വകലാശാല വെബ്സൈറ്റില്. ഫോണ്-0481-2733541.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.ആര്ക് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 22 മുതല് നടക്കും. ഒക്ടോബര് ആറുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ഒക്ടോബര് ഏഴുവരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് എട്ടുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യുനിറ്ററി എൽ.എൽ.ബി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് ഒക്ടോബര് ആറുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ഒക്ടോബര് എട്ടുവരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് 10 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
എട്ടാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (2017 മുതല് 2019 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2014 മുതല് 2016 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്- പഴയ സ്കീം) പരീക്ഷകള്ക്ക് സെപ്റ്റംബര് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടുകൂടി ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് നാലുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പരീക്ഷാഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി ബയോകെമിസ്ട്രി (2017,2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സി ചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് രണ്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി പ്ലാന്റ് ബയോടെക്നോളജി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് രണ്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
