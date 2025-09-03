സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കാലിക്കറ്റ്
ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി ഫലം
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആറാം സെമസ്റ്റർ (2000 സ്കീം - 2000 മുതൽ 2003 വരെ പ്രവേശനം) ബി.ടെക്., (2000 സ്കീം - 2000 മുതൽ 2008 വരെ പ്രവേശനം) പാർട്ട് ടൈം ബി.ടെക്. സെപ്റ്റംബർ 2022 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ന്യൂമെറിക്കൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷഫലം സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പരീക്ഷ അപേക്ഷ
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (CUCSS - 2024 പ്രവേശനം) എം.ബി.എ (ഫുൾടൈം ആൻഡ് പാർട്ട്ടൈം), എം.ബി.എ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻസ്, എം.ബി.എ ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ജനുവരി 2026 റെഗുലർ പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 22 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ 25 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ ലഭ്യമാകും.
പരീക്ഷഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (CBCSS - UG - 2019 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) ബി.എസ് സി, ബി.സി.എ ഏപ്രിൽ 2025 സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
വിദൂര വിഭാഗം രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (CBCSS) ബി.കോം., ബി.ബി.എ, ബി.എ, ബി.എ അഫ്ദലുൽ ഉലമ, ബി.എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏപ്രിൽ 2025 പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
പുനർമൂല്യനിർണയഫലം
നാലാം സെമസ്റ്റർ (CBCSS - PG) എം.എസ് സി - ബോട്ടണി, അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി, സുവോളജി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫിസിക്സ്, എം.എ ഇക്കണോമെട്രിക്സ്, അറബിക്, ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, മലയാളം, സോഷ്യോളജി, എം.കോം. ഏപ്രിൽ 2025 പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
എം.സി.എ സീറ്റൊഴിവ്
തൃശൂർ തളിക്കുളത്തുള്ള കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സെന്റർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ (സി.സി.എസ്.ഐ.ടി) എം.സി.എ പ്രോഗ്രാമിന് സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0487 2607112, 8547044182.
