Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:44 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ​ഫ​ലം

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2000 സ്‌​കീം - 2000 മു​ത​ൽ 2003 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ബി.​ടെ​ക്., (2000 സ്‌​കീം - 2000 മു​ത​ൽ 2008 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ബി.​ടെ​ക്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2022 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ന്യൂ​മെ​റി​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ന​മ്പ​റു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CUCSS - 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​ബി.​എ (ഫു​ൾ​ടൈം ആ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ട്ടൈം), എം.​ബി.​എ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ്, എം.​ബി.​എ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 2026 റെ​ഗു​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​കൂ​ടാ​തെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 25 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS - UG - 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ബി.​എ​സ് സി, ​ബി.​സി.​എ ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS) ബി.​കോം., ബി.​ബി.​എ, ബി.​എ, ബി.​എ അ​ഫ്ദ​ലു​ൽ ഉ​ല​മ, ബി.​എ​സ് സി ​മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS - PG) എം.​എ​സ് സി - ​ബോ​ട്ട​ണി, അ​പ്ലൈ​ഡ് ജി​യോ​ള​ജി, സു​വോ​ള​ജി, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫി​സി​ക്സ്, എം.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്സ്, അ​റ​ബി​ക്, ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഹി​സ്റ്റ​റി, മ​ല​യാ​ളം, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി, എം.​കോം. ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    എം.​സി.​എ സീ​റ്റൊ​ഴി​വ്

    തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ള​ത്തു​ള്ള കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ (സി.​സി.​എ​സ്.​ഐ.​ടി) എം.​സി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 0487 2607112, 8547044182.

