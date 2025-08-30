Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 7:57 AM IST
    30 Aug 2025 7:57 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. പു​തി​യ തീ​യ​തി പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​ബി​എ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 11 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്സി ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്ട്രു​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്,2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ഓ​ഗ​സ​റ്റ് 2025) പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ നാ​ല്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

