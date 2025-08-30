സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷകള് മാറ്റിവെച്ചു
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാല സെപ്റ്റംബര് ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.
പരീക്ഷാ ഫലം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എംബിഎ (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് 11 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
പ്രാക്ടിക്കല്
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എംഎസ്സി ബയോമെഡിക്കല് ഇന്സ്ട്രുമെന്റേഷന് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്,2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് ഓഗസറ്റ് 2025) പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് നാല്, ആറ് തീയതികളില് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ് സൈറ്റില്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register