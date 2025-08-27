Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:41 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

    പ​രീ​ക്ഷ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി. ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് (2021 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2024, (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2023 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​തു​ട​ങ്ങും. വി​ശ​ദ സ​മ​യ​ക്ര​മം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് പ്ര​ഫ​സ​ര്‍

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​റ​ബി​ക് പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​ർ വേ​ത​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ഒ​രൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റു​ക​ളും സ​ഹി​തം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. ഫോ​ൺ: 9446254092.

    സീ​റ്റൊ​ഴി​വ്

    വി​മ​ൻ​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ലെ എം.​എ വി​മ​ൻ​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ എ​സ്.​സി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. അ​ഭി​മു​ഖം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​സ്തു​ത സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ. ഇ-​മെ​യി​ൽ: wshod@uoc.ac.in, ഫോ​ൺ: 0494 2407366.

