Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 8:47 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    എം.ജി

    എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ൻ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ കോ​ഴ്സ്​

    മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ന്‍റ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ജ​ര്‍മ​ന്‍, ഫ്ര​ഞ്ച്, ത​മി​ഴ് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ൻ​സ്​​മെ​ന്‍റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ക്രെ​ഡി​റ്റ്സി​ലേ​ക്ക് ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന മൂ​ന്നു ക്രെ​ഡി​റ്റു​ള്ള ഈ ​കോ​ഴ്സി​ന്​ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന് 1500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്. ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. cdoe.mgu.ac.in ല്‍ ​അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍ 0481 2731010, 9188918258 , 9188918256, 8547852326.

    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​നം

    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​ഭി​രു​ചി പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ (യു​ജി​സി-​നെ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മാ​ത്രം) അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 12 വ​രെ phdadmission.mgu.ac.in ല്‍ ​അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കാം. (www.mgu.ac.in)

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി സൈ​ബ​ര്‍ ഫോ​റ​ന്‍സി​ക്, എം.​എ ജേ​ര്‍ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ - തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ലു വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. (studentportal.mgu.ac.in.)

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ - തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:University newsEducation NewsM G University News
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X