Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:43 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി സൈ​ക്കോ​ള​ജി, എം.​എ​സ്​​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ്, മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ -തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ലു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. (studentportal.mgu.ac.in) ‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് എം.​എ​സ്​​സി അ​ന​ലി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ കെ​മി​സ്ട്രി (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ലു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി.​എ (2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2018 മു​ത​ല്‍ 2020 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്), എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​ഡി.​എം.​സി.​എ (2015, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജൂ​ലൈ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​നം

    ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍ ക്ലി​നി​ക്കി​ല്‍ ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റു​ടെ ഒ​ഴി​വി​ല്‍ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​രാ​ര്‍ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. (www.mgu.ac.in) ഫോ​ണ്‍: 0481 2733541.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mg universityUniversity newsEducation NewsKerala
    News Summary - university news
    Similar News
    Next Story
    X