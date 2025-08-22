സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി പരീക്ഷാഫലം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി സൈക്കോളജി, എം.എസ്സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്, മാസ്റ്റര് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് (2023 അഡ്മിഷന് -തോറ്റവര്ക്കുള്ള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് നാലുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. (studentportal.mgu.ac.in)
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ് എം.എസ്സി അനലിറ്റിക്കല് കെമിസ്ട്രി (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് നാലുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രാക്ടിക്കല്
എട്ടാം സെമസ്റ്റര് ഐ.എം.സി.എ (2021 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2018 മുതല് 2020 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2017 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്), എട്ടാം സെമസ്റ്റര് ഡി.ഡി.എം.സി.എ (2015, 2016 അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ജൂലൈ 2025) പരീക്ഷകളുടെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് സെപ്റ്റംബര് 15 മുതല് 19 വരെ നടക്കും.
താൽക്കാലിക നിയമനം
ഹാര്ഡ് വെയര് ക്ലിനിക്കില് ഹാര്ഡ് വെയര് എന്ജിനീയറുടെ ഒഴിവില് താൽക്കാലിക കരാര് നിയമനം നടത്തുന്നു. (www.mgu.ac.in) ഫോണ്: 0481 2733541.
