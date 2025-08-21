Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:22 PM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി സർവകലാശാല

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് എം.​എ​സ്.​സി സു​വോ​ള​ജി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ലു വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in.

    സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍

    മൂ​ല​മ​റ്റം സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് ഹ​യ​ര്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് റി​സ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ ബി​പി​ഇ​എ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ മൂ​ന്നു സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ ക്യാ​റ്റ് പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സ് പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25നു ​രാ​വി​ലെ 7.30 ന് ​അ​സ്സ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ എ​ത്ത​ണം. അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​താ പ​രീ​ക്ഷ, എ​ഴു​ത്തു പ​രീ​ക്ഷ, സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ അ​ന്നു​ത​ന്നെ ന​ട​ത്തും. ഫോ​ണ്‍- 0481-2733377

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    മോ​ഡ​ല്‍ ഒ​ന്ന് ആ​നു​വ​ല്‍ സ്കീം ​ബി.​എ, ബി.​എ​സ്.​സി, ബി​കോം പാ​ര്‍ട്ട് -1 ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    ഒ​ന്നാം വ​ര്‍ഷ എം.​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി, എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മൂ​ന്നാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജൂ​ലൈ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

    ഓ​ണം അ​വ​ധി

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്കും പ​ഠ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കും സെ​ന്‍റ​റു​ക​ള്‍ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ണം അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ല്‍ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും.

