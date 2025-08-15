Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:57 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    University news
    എം.ജി

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ലാ​ബ് ഇ​ന്‍ ചാ​ര്‍ജ്

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ (സി.​ഡി.​ഒ.​ഇ) ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ലാ​ബ് ഇ​ന്‍ ചാ​ര്‍ജ് ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് (ഇ/​ബി/​ടി)​അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ക​രാ​ര്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​ത: ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലോ ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍ മെ​യ്ന്‍റ​ന​ന്‍സി​ലോ തി​വ​ത്സ​ര ഡി​പ്ലോ​മ, ബി.​സി.​എ, ബി​എ​സ്​​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ്, ബി​എ​സ്​​സി ഐ​ടി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സി​ലോ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലോ ത്രി​വ​ത്സ​ര ഡി​പ്ലോ​മ .

    2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 36 വ​യ​സ് ക​വി​യ​രു​ത്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ്ര​തി​മാ​സ വേ​ത​നം 15,000 രൂ​പ. അ​പേ​ക്ഷ recruitmentada7@mgu.ac.in ല്‍ ​മെ​യി​ൽ ചെ​യ്യ​ണം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ് എം.​എ​സ്​​സി ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in ല്‍.

    ​വൈ​വ വോ​സി

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2014 മു​ത​ല്‍ 2017 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മേ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വൈ​വ വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സെ​ന്‍റ് പോ​ള്‍സ് കോ​ള​ജി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്രം

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ നാ​ലു വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം.​എ, എം​എ​സ്​​സി, എം.​കോം (2012 മു​ത​ല്‍ 2014 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ പി.​ജി സി.​എ​സ്.​എ​സ് സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ സി​സ്റ്റം അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മേ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍. ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഹാ​ള്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി അ​നു​വ​ദി​ച്ച കോ​ള​ജി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

