സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
കമ്പ്യൂട്ടര് ലാബ് ഇന് ചാര്ജ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്വകലാശാല സെന്റര് ഫോര് ഡിസ്റ്റന്സ് ആൻഡ് ഓണ്ലൈന് എജുക്കേഷനില് (സി.ഡി.ഒ.ഇ) കമ്പ്യൂട്ടര് ലാബ് ഇന് ചാര്ജ് തസ്തികയിലേക്ക് (ഇ/ബി/ടി)അപേക്ഷിക്കാം.
കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു വര്ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. യോഗ്യത: കമ്പ്യൂട്ടര് എന്ജിനീയറിങ്ങിലോ ഹാര്ഡ് വെയര് മെയ്ന്റനന്സിലോ തിവത്സര ഡിപ്ലോമ, ബി.സി.എ, ബിഎസ്സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്, ബിഎസ്സി ഐടി, കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സിലോ കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ .
2025 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ് കവിയരുത്. നിയമാനുസൃത ഇളവ് അനുവദിക്കും. പ്രതിമാസ വേതനം 15,000 രൂപ. അപേക്ഷ recruitmentada7@mgu.ac.in ല് മെയിൽ ചെയ്യണം. വിവരങ്ങള് വെബ് സൈറ്റില്.
പരീക്ഷഫലം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ് എം.എസ്സി ബയോടെക്നോളജി (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 28 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in ല്.
വൈവ വോസി
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് എംഎ ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2018 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2014 മുതല് 2017 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മേഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷയുടെ വൈവ വോസി പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 25ന് കളമശ്ശേരി സെന്റ് പോള്സ് കോളജില് നടക്കും.
പരീക്ഷാകേന്ദ്രം
ആഗസ്റ്റ് 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ഒന്നു മുതല് നാലു വരെ സെമസ്റ്ററുകള് എം.എ, എംഎസ്സി, എം.കോം (2012 മുതല് 2014 വരെ അഡ്മിഷൻ പി.ജി സി.എസ്.എസ് സെമസ്റ്റര് സിസ്റ്റം അവസാന സ്പെഷല് മേഴ്സി ചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷകള്ക്ക് കേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദിച്ചു.
വിവരങ്ങള് വെബ്സൈറ്റില്. രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സെന്ററില് നിന്ന് ഹാള് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി അനുവദിച്ച കോളജില് പരീക്ഷക്ക് ഹാജരാകണം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register