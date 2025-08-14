സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ്, എം.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ് (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 27 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in ല്.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്.സി പോളിമര് കെമിസ്ട്രി, മാസ്റ്റര് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്ഫര്മേഷന് സയന്സ് (2023 അഡ്മിഷന് സ്പെഷ്യല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 27 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രാക്ടിക്കല്
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബിവോക്ക് ആനിമേഷന് ആന്റ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന് (പുതിയ സ്കീം-2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2018 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ് മെയ് 2025) പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് ആഗസ്റ്റ് 18 മുതല് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
റെഗുലര്, ഫുള് ടൈം ഹ്രസ്വകാല പ്രോഗ്രാം
സര്വകലാശാലയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോര് അപ്ലൈഡ് ഷോര്ട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാംസ്(ഡാസ്പ്) നടത്തുന്ന ഹ്രസ്വകാല തൊഴില് അധിഷ്ഠിത ഫുള് ടൈം പ്രോഗ്രമായ പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന് ഡേറ്റ ആന്റ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സില് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത- ബിരുദം. ബിരുദ, പ്ലസ് ടു തലങ്ങളില് മാത്തമാറ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ക്ലാസുകള് ആഗസ്റ്റ് 18ന് ആരംഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങള് www.dasp.mgu.ac.inല്. ഫോണ്-8078786798, 0481 2733292. ഇമെയില് - dasp@mgu.ac.in
പരീക്ഷാ തീയതി
നാലാം സെമസ്റ്റര് ഐഎംസിഎ (2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2017 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ആഗസ്റ്റ് 27 മുതല് നടക്കും.
