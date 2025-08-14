Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Aug 2025 9:13 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 9:13 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്, എം.​എ​സ്.​സി മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in ​ല്‍.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​സി പോ​ളി​മ​ര്‍ കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ സ​യ​ന്‍സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​വോ​ക്ക് ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന്‍ (പു​തി​യ സ്കീം-2024 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2018 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മെ​യ് 2025) പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    റെഗു​ല​ര്‍, ഫു​ള്‍ ടൈം ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല പ്രോ​ഗ്രാം

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ര്‍ അ​പ്ലൈ​ഡ് ഷോ​ര്‍ട്ട് ടേം ​പ്രോ​ഗ്രാം​സ്(​ഡാ​സ്പ്) ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല തൊ​ഴി​ല്‍ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഫു​ള്‍ ടൈം ​പ്രോ​ഗ്ര​മാ​യ പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ ഡേ​റ്റ ആ​ന്‍റ് ബി​സി​ന​സ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സി​ല്‍ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. യോ​ഗ്യ​ത- ബി​രു​ദം. ബി​രു​ദ, പ്ല​സ് ടു ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​ക​ണം. ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ www.dasp.mgu.ac.inല്‍. ഫോ​ണ്‍-8078786798, 0481 2733292. ഇ​മെ​യി​ല്‍ - dasp@mgu.ac.in

    പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ​എം​സി​എ (2018, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    X