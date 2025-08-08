Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:43 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    M.G university
    എം.ജി സർവകലാശാല

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    കോ​ട്ട​യം: മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്, എം.​എ​സ്.​സി സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍ സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്ക​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ര്‍ട്സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ദേ​ശീ​യ സെ​മി​നാ​ര്‍

    കോ​ട്ട​യം: കെ​മി​ക്ക​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ് ത്രി​ദി​ന ദേ​ശീ​യ സെ​മി​നാ​ര്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 മു​ത​ല്‍ 23 വ​രെ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം. ഫോ​ണ്‍-9961958421, വെ​ബ്സൈ​റ്റ്-https://scs.mgu.ac.in/racs-2025/

    താ​ത്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​നം

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ താ​ത്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ട്ട​യം: എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല യൂ​നി​യ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11നും ​ജ​ന​റ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക 12നും ​സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    TAGS:mg universityUniversity newsEducation News
