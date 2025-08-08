സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷാഫലം
കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് പി.ജി.സി.എസ്.എസ്, എം.എസ്.സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര് സ്പെഷല് റീ അപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 21 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് മാസ്റ്റര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കഷന് ആൻഡ് സ്പോര്ട്സ് (2023 അഡ്മിഷന് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് റീ അപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ആഗസ്റ്റ് 21 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ദേശീയ സെമിനാര്
കോട്ടയം: കെമിക്കല് സയന്സ് ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാര് ആഗസ്റ്റ് 21 മുതല് 23 വരെ സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് കെമിക്കല് സയന്സസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടക്കും.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞര് പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തും പുറത്തുമുള്ള വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഗവേഷകര്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം. ഫോണ്-9961958421, വെബ്സൈറ്റ്-https://scs.mgu.ac.in/racs-2025/
താത്കാലിക നിയമനം
സര്വകലാശാലയില് സുരക്ഷാജീവനക്കാരുടെ തസ്തികയില് താത്കാലിക നിയമനത്തിന് ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
കൗണ്സില് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു
കോട്ടയം: എം.ജി സര്വകലാശാല യൂനിയന് ജനറല് കൗണ്സില് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ആഗസ്റ്റ് 11നും ജനറല് കൗണ്സില് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ പ്രാഥമിക വോട്ടര് പട്ടിക 12നും സര്വകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
