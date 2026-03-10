Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 March 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 8:35 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    രേ​ഖ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ 2025-2026ലെ ​ഡി.​എ​ൽ.​എ​ൽ.​ഇ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ യു.​ജി, പി.​ജി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം, യോ​ഗ്യ​ത രേ​ഖ​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ​ക​ര്‍പ്പും ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ല്‍.​ഇ എ​ക്സാം ത​പാ​ല്‍ സെ​ക്ഷ​ന്‍, പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ ഭ​വ​ൻ (റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍ 512) സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ മാ​ര്‍ച്ച് 20ന​കം അ​വ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ത​പാ​ലി​ല്‍ അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ 75 രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം വി​ലാ​സം എ​ഴു​തി​യ ക​വ​ര്‍ ഒ​പ്പം ന​ല്‍കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഫോ​ണ്‍: 0481-2733205,0481-2733624.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​സി.​എ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2022, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഇ​വാ​ല്വേ​ഷ​ന്‍, വൈ​വ വോ​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി മാ​ര്‍ച്ച് 16 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി.​എ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​ഡി.​എം.​സി.​എ (2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി മാ​ര്‍ച്ച് 17 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ മാ​ര്‍ച്ച് 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, എം.​എ.​ജെ.​എം.​സി.​എ, എം.​ടി.​ടി.​എം, എം.​എ​ച്ച്.​എം (സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​ൽ.​ഐ.​എ​സ്​​സി, എം.​എ​ഫ്.​എ (തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍) മാ​ര്‍ച്ച് 2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി മാ​ര്‍ച്ച് 17 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ യു.​ജി, ബി.​വോ​ക്, ബി.​ബി.​എ, ബി.​സി.​എ (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് 11വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി മാ​ര്‍ച്ച് 12 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 13 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    ഒ​മ്പ​താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​എ, ബി.​ബി.​എ, ബി.​കോം എ​ൽ​എ​ല്‍.​ബി (2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2017 മു​ത​ല്‍ 2020 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2014 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ മാ​ര്‍ച്ച് 18 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി ഫി​ഷ​റി ബ​യോ​ള​ജി ആ​ന്‍ഡ് അ​ക്വാ​ക​ള്‍ച​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും മാ​ര്‍ച്ച് 24 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    TAGS:Careermg universityUniversity newsEducation News
    X