സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലി. പരീക്ഷ അപേക്ഷ
തേഞ്ഞിപ്പലം: കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും എല്ലാ നോർമൽ സപ്ലിമെന്ററി അവസരങ്ങളും നഷ്ടമായവർക്കുള്ള ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ആർക്-അഡ്വാൻസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ, ലാൻഡ്സ്കേപ് ആർക്കിടെക്ചർ (2019 സിലബസ് ആൻഡ് സ്കീം -2019, 2020 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2024 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് ഡിസംബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ (2020 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2024, (2021 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2025 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ജനുവരി ഏഴിന് തുടങ്ങും. സമയക്രമം വെബ്സൈറ്റിൽ.
ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലി. പരീക്ഷഫലം
നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (2020 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2024 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷ അപേക്ഷ
സർവകലാശാല എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ ഒന്ന്, മൂന്ന് സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് (2020 മുതൽ 2024 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 31 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി അഞ്ചുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
ബി.ബി.എ എൽഎൽ.ബി ഓണേഴ്സ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ (2019 മുതൽ 2025 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, (2017, 2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2025, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (2019 മുതൽ 2024 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, (2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2026, അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (2019 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, (2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2026, ഏഴാം സെമസ്റ്റർ (2019 മുതൽ 2022 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, (2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2026, ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റർ (2019 മുതൽ 2021 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025, (2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2026 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 31 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി അഞ്ചു വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം എൽഎൽ.ബി ഓണേഴ്സ് (2021 മുതൽ 2025 വരെ പ്രവേശനം) 2025, (2020 പ്രവേശനം) ഒക്ടോബർ 2024 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 31 വരെയും 200 പ പിഴയോടെ ജനുവരി അഞ്ചു വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
എൽഎൽ.ബി യൂനിറ്റി ഡിഗ്രി (മൂന്ന് വർഷം) ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ (2020 മുതൽ 2025 വരെ പ്രവേശനം), മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (2020 മുതൽ 2024 വരെ പ്രവേശനം), അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ (2020 മുതൽ 2023 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 31 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി അഞ്ചു വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് ഡിസംബർ 17 മുതൽ ലഭ്യമാകും.
