സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

കോട്ടയം: രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) ഏപ്രില് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് എം.എ അറബിക് (2018 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2016, 2017 അഡ്മിഷനുകള് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2014 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും നവംബര് 21 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് 20 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് 21 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.സി.എ (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2021 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് 26 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് 27 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പ്രാക്ടിക്കല്
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എഫ്.എ (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് 19 മുതല് ആർ.എല്.വി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജില് നടക്കും. ടൈംടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
