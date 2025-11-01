Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:36 PM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ: അ​പേ​ക്ഷ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    തേഞ്ഞിപ്പലം:കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2024 ഡെ​ഫി​ഷ്യ​ൻ​സി റെ​ഗു​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും ന​വം​ബ​ർ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​തു​പ്ര​കാ​രം പി​ഴ​കൂ​ടാ​തെ ന​വം​ബ​ർ ആ​റു വ​രെ​യും 255 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ ന​വം​ബ​ർ 10 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി ​ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എ, ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, ബി.​എ​ഫ്.​ടി, ബി.​വി.​സി, ബി.​എ അ​ഫ്ദ​ലു​ൽ ഉ​ല​മ (CBCSS - 2019 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    റി​സ​ർ​ച് ഫെ​ലോ

    കെ​മി​സ്ട്രി പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​രാ​ജീ​വ് എ​സ്. മേ​നോ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റ​റാ​യി​ട്ടു​ള്ള എ.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്-​പി.​എ.​ഐ.​ആ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലേ​ക്ക് റി​സ​ർ​ച് ഫെ​ലോ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​യു​ടെ ഒ​രൊ​ഴി​വും ജൂ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച് ഫെ​ലോ​യു​ടെ നാ​ല് ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ 12 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക- പ്ര​ഫ. ഡോ. ​രാ​ജീ​വ് എ​സ്. മേ​നോ​ൻ, കെ​മി​സ്ട്രി പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, മ​ല​പ്പു​റം 673 635, ഫോ​ൺ: 8708901937, ഇ-​മെ​യി​ൽ: rajeev@uoc.ac.in. വി​ശ​ദ വി​ജ്ഞാ​പ​നം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    എം.ജി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സ്

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ലോ​ങ്​ ലേ​ണി​ങ്​ ആ​ന്‍റ് എ​ക്സ്റ്റ​ന്‍ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സ് ഇ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫ് ലേ​ണി​ങ്​ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റീ​സി​ല്‍ ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. പ്ല​സ്ടു/ പ്രീ ​ഡി​ഗ്രി പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഫോ​ണ്‍-0481-2733399, 08301000560. വെ​ബ് സൈ​റ്റ് www.dlle.mgu.ac.in.

