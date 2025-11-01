സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്
കോട്ടയം: മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്വകലാശാലയിലെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ് ആന്റ് എക്സ്റ്റന്ഷന് നടത്തുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇന് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിങ് ഡിസെബിലിറ്റീസില് ഏതാനും സീറ്റുകള് ഒഴിവുണ്ട്. പ്ലസ്ടു/ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസായിരിക്കണം. കോഴ്സ് ഫീസ് 5200 രൂപ. വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് : ഫോണ്-0481-2733399, 08301000560. വെബ് സൈറ്റ് www.dlle.mgu.ac.in.
പരീക്ഷാ ഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് മാസ്റ്റര് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്സ് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ് ) ഏപ്രില് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും നവംബര് 14 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
പ്രാക്ടിക്കല്
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് (സിബിസിഎസ്) ബി.എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് മോഡല് 3 (പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ്, 2017, 2018 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) ഒക്ടോബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകള് നവംബര് 13, 14 തീയതികളിലായി നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
പരീക്ഷ തീയതി
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യൂണിറ്ററി എല്എല്ബി (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 12 മുതല് നടക്കും. അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എല്എല്ബി പരീക്ഷകള് നവംബര് 17 മുതല് നടക്കും.
ആരോഗ്യ പരീക്ഷ
തൃശൂർ: ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സെക്കൻഡ് പ്രഫഷനൽ ബി.എ.എം.എസ് ബിരുദ (2012, 2016 & 2021 സ്കീം), ഡിസംബർ 2025, റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയടക്കം വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ തീയതി ആരോഗ്യസർവകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.kuhs.ac.in വെബ്സൈറ്റിൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register