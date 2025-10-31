സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എഡ് (സ്പെഷല് എജുക്കേഷന്-ഇന്റലക്ച്വല് ഡിസെബിലിറ്റി/ലേണിങ് ഡിസെബിലിറ്റി) (സി.എസ്.എസ്-2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2022 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2021 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 10ന് ആരംഭിക്കും.
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ത്രിവത്സര യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി (2022 അഡ്മിഷന് റെഗുലര് തോറ്റവര്ക്കായുള്ള സ്പെഷല് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 17ന് തുടങ്ങും.
ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര് ബി.ആര്ക് (2014 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള് നവംബര് 24ന് ആരംഭിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് യു.ജി.പി, ബി.ബി.എ, ബി.സി.എ (ഓണേഴ്സ്) (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും റീഅപ്പിയറന്സും) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള് നവംബര് 10ന് തുടങ്ങും.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എ (എച്ച്.ആര്.എം) (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2021 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) എം.എച്ച്.ആര്.എം 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് രണ്ടുമുതൽ. നവംബര് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് 18 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ 19 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
ഡയറക്ടര് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് ആന്ഡ് സ്പോര്ട്സ് സയന്സസില് ഡയറക്ടര് തസ്തികയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വ്യവസ്ഥയില് ഒരുവര്ഷത്തെ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രായപരിധി: 55. വിശദവിവരങ്ങള് വെബ്സൈറ്റില്.
