Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:15 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍

    കോ​ട്ട​യം: സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ന്‍റ​ര്‍യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ നാ​നോ​സ​യ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ നാ​നോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ല്‍ എം.​ടെ​ക് പോ​ളി​മ​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ ഏ​താ​നും സീ​റ്റ്​ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​: https://iiucnn.mgu .ac.in ഫോ​ണ്‍: 9744278352.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ബി.​എ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ജൂ​ണ്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി.​എ (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2018 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഡി.​ഡി.​എം.​സി.​എ (2015, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ത്താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2018, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഡ​ബി​ള്‍ ഡി​ഗ്രി ബി.​ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2013, 2014 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്.​സി ബേ​സി​ക് സ​യ​ന്‍സ​സ് (കെ​മി​സ്ട്രി, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഫി​സി​ക്സ്), എം.​എ​സ്​​സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് (ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ മെ​ഷീ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ്) ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ ലാം​ഗ്വേ​ജ​സ്-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റും സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി​യും, 2020, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) മേ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ത്താം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2018, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഡ​ബി​ള്‍ ഡി​ഗ്രി ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) (2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ, ബി.​കോം (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) (പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2017, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 18ന്​ ​തു​ട​ങ്ങും.

    ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി.​എ (2018, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2009 മു​ത​ല്‍ 2012 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്) പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ര്‍ 21ന്​ ​തു​ട​ങ്ങും.

    വാ​ക്-​ഇ​ന്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്-​കം ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ന്‍ ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ 30ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​വാ​ക്-​ഇ​ന്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ ന​ട​ത്തും. ഫോ​ണ്‍: 9188374553.

