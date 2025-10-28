സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്
കോട്ടയം: സര്വകലാശാലയിലെ ഇന്റര്നാഷനല് ആൻഡ് ഇന്റര്യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെന്റര് ഫോര് നാനോസയന്സ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജിയില് എം.ടെക് പോളിമര് സയന്സ് ആൻഡ് എന്ജിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാമില് ഏതാനും സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക്: https://iiucnn.mgu .ac.in ഫോണ്: 9744278352.
പരീക്ഷാഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.ബി.എ (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) ജൂണ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും നവംബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ഐ.എം.സി.എ (2022 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2018 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2017 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) ഡി.ഡി.എം.സി.എ (2015, 2016 അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) ഏപ്രില് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പത്താം സെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2020 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള് ഡിഗ്രി ബി.ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2017 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2016 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2013, 2014 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) ആഗസ്റ്റ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
നാലാം സെമസ്റ്റര് സെമസ്റ്റര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ബേസിക് സയന്സസ് (കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്), എം.എസ്സി കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് (ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ആൻഡ് മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ്) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ ലാംഗ്വേജസ്-ഇംഗ്ലീഷ് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും സപ്ലിമെന്ററിയും, 2020, 2021 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി) മേയ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പത്താം സെമസ്റ്റര് പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2020 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡബിള് ഡിഗ്രി ബി.എ എൽഎൽ.ബി (ഓണേഴ്സ്) (2017 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2016 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) ആഗസ്റ്റ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷ തീയതി
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എ, ബി.കോം (സി.ബി.സി.എസ്) (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് 2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2017, 2018 അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള് നവംബര് 18ന് തുടങ്ങും.
ആറാം സെമസ്റ്റര് ഐ.എം.സി.എ (2018, 2019 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2017 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) (2009 മുതല് 2012 വരെ അഡ്മിഷനുകള് അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ്, സെമസ്റ്റര് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്) പരീക്ഷ നവംബര് 21ന് തുടങ്ങും.
വാക്-ഇന് ഇന്റര്വ്യൂ
സര്വകലാശാല സിവില് സര്വിസ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് അസിസ്റ്റന്റ്-കം ലൈബ്രേറിയന് തസ്തികയില് നിയമനത്തിന് 30ന് രാവിലെ 10ന് വാക്-ഇന് ഇന്റര്വ്യൂ നടത്തും. ഫോണ്: 9188374553.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register